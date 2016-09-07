للحاج.. قيس ضغطك واضبط سكرك لمنع الإصابة بجلطات القلب والمخ

أكد الدكتور ياسر عبد الرءوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا أنه على الحاج أن يقوم بقياس الضغط وضبط السكر لمنع الإصابة بجلطات القلب والمخ.

وقال: "يعتبر الحج من الشعائر التى تستدعى مجهودًا بدنيًا بالغًا لابد أن يقابله حالة صحية مستقرة، لذلك لابد من ضبط السكر، وضغط الدم لمنع حدوث جلطات القلب أو المخ موضحًا أنه لعل من أخطر الأمراض التى تصيب الحاج وتعرضه لحدوث مخاطر أثناء الشعائر مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، موضحًا أن هذين المرضين من الأسباب الرئيسية لحدوث تصلب الشرايين، وخلل فى دهون الدم ما يؤدى إلى زيادة فرص حدوث جلطات الدم والمخ".

وأضاف أنه من المعروف أن ضبط ضغط الدم ضمن المقاييس المرجعية العالمية من العوامل الضرورية للوقاية من حدوث هذه الجلطات فى الشريان التاجى والشرايين الدماغية، مؤكدًا أن نوعية الأدوية المستخدمة لضبط ضغط الدم لها دور أساسى فى الوقاية من الجلطات.

وتابع أنه ومن أهم مجموعات الأدوية التى تحافظ على شرايين القلب والدماغ هى مجموعة أدوية المثبطة لنظام "RAS" المسئول بدرجة كبيرة عن ضبط انقباضية الأوعية الدموية، وضبط نسبة الصوديوم بالدم.

وأشار إلى أن مريض الضغط المصاب بالسكر له خصوصية معينة، مؤكدًا أن ضبط نسبة السكر بالدم يساعد فى الحفاظ على سوائل الجسم، وكذلك الحفاظ على حيوية الأوعية الدموية، خاصة فى المراحل الأولى من مرض السكر.

وأكد أنه ينبغى للحجاج الحرص على تناول أدوية السكر، والضغط بشكل منتظم حفاظا على حيوية أعضاء الجسم المختلفة، بما فيهم الأوعية الدموية بالمخ والقلب، لوجود علاقة وثيقة ما بين ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر.