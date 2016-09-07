استقرار الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في 8 أشهر

افتحت الأسهم الأوروبية مستقرة، اليوم الأربعاء، لتظل قرب أعلى مستوى في ثمانية أشهر بدعم من ارتفاع سهم وير جروب ونتائج جيدة لشركات بما ساعد على تبديد أثر البيانات الألمانية الضعيفة.

ولم يسجل مؤشر ستوكس يوروب 600 تغيرا يذكر بالنسبة المئوية عند 349.43 نقطة. وسجل المؤشر أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني يوم الاثنين قبل نشر بيانات ضعيفة في الولايات المتحدة أدت إلى هبوطه في الجلسة السابقة.

كما تعرضت الأسهم لضغوط يوم الأربعاء من بيانات ضعيفة وسجل مؤشر داكس الألماني أداء دون المستوى مقارنة بالمؤشرات الأخرى في منطقة اليورو التي حققت مكاسب محدودة بعدما هبط الإنتاج الصناعي الألماني على غير المتوقع في يوليو تموز. وسجل المؤشر أكبر هبوط في 23 شهرا.

وتصدر قائمة الرابحين على مؤشر ستوكس 600 سهم مجموعة وير الهندسية بعدما رفع مورجان ستانلي تصنيفه للسهم إلى “زيادة في الوزن النسبي للمحافظ.”

وكان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فتح مستقرا دون تغير يذكر في حين ارتفع مؤشرا كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.2 بالمئة عند الفتح.