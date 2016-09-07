وصول 1500 رأس ماشية حية سودانية لميناء سفاجا‎

استقبل ميناء أبوطرطور جنوب سفاجا، اليوم الأربعاء، السفينة نوارس وعلى متنها 1590 رأس عجول حية طن قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك ضمن عدد من شحنات العجول و الجمال الحية الواردة لميناء سفاجا استعدادا لعيد الأضحى المبارك، و سيتم حجرالشحنة بمحجر بيطرى الغردقة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو فحص الشحنة و التأكد من سلامتها قبل السماح بالافراج عنها و طرحها بالاسواق و المجمعات الاستهلاكية.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على كافة الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من اجراءات و سرعة انهاء الافراج عن الشحنات الواردة من العجول و الجمال الحية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.