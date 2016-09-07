نقل 118 من حجاج السياحة المتضررين لأحد الفنادق القريبة من الحرم المكي

أعلن الدكتور أشرف العربي، رئيس بعثة الحج الرسمية، انتهاء مشكلة عدد من حجاج المستوى الاقتصادي ببعثة حج السياحة، والذين أعربوا عن استيائهم من سوء مستوى الإقامة بأحد الفنادق بمكة المكرمة.

وأوضح العربي – وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء – أن عددًا من حجاج المستوى الاقتصادي ببعثة حج السياحة، أعربوا أمس الثلاثاء – خلال لقائه بهم – عن شكواهم من بُعد مسافة مقر إقامتهم بأبراج “المحمدية” عن الحرم المكي الشريف، وعدم وجود سيارات لنقلهم للحرم كما ينص اتفاقهم مع شركة السياحة المسئولة عنهم، فضلًا عن قلة عدد الوجبات والمياه المنصرفة لهم.

وأضاف رئيس بعثة الحج الرسمية، أنه وجه مسئولي بعثة حج السياحة بحل تلك المشكلات بشكلٍ عاجل، حيث تم نقل 118 حاجًا من مقر إقامتهم بأبراج “المحمدية” إلى فندق “الدائري التوبة” بمنطقة المسفلة بالقرب من الحرم المكي الشريف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه شركة السياحة المسئولة عن التنظيم.

وأعرب الحجاج عن سعادتهم بسرعة استجابة الدكتور أشرف العربي، رئيس بعثة الحج الرسمية، لشكواهم، والعمل الفوري على حلها، فيما أكد الدكتور العربي، أنه سيواصل اليوم جولاته الميدانية على فنادق الحجاج، للتأكد من إزالة أسباب شكواهم، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم.

أ ش أ