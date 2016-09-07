بريطانيا تطالب برحيل «الأسد» دون تكرار أخطاء العراق

حث وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، على عدم ارتكاب الأخطاء التي وقعت خلال حرب العراق مجددا في البحث عن حل للنزاع السوري.

وطالب بوريس جونسون، قبل محادثات مقررة مع المعارضة السورية في لندن، برحيل الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدًا أنه من الممكن تفادي الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين عام 2003.

وكتب جونسون، في مقالة نشرتها صحيفة “ذي تايمز”، “لماذا يتكرر الأمر نفسه؟ الأسد ليس رجلًا قويًا بل زعيمًا ضعيفًا إلى حد يثير الخوف، لن يتمكن أبدا بعد الآن من الحفاظ على تماسك بلاده، بعد المجازر التي ارتكبها”.

ووجه بوريس اتهامات للأسد باستخدام “تكتيكات عسكرية وحشية” في النزاع الجاري بسوريا، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ووصف رئيس بلدية لندن السابق، روسيا و”سلوكها في سوريا بغير المبرر، مضيفا أن “الأسرة الدولية ملتزمة برمتها، وبشكل مبدئي على الأقل، بالتخلص من الدكتاتور السوري”.

وتأتي مقالة جونسون قبل اجتماع تعقده الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، الأربعاء، في لندن، وتعرض خلاله خطتها للانتقال السياسي في سوريا.