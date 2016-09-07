محافظ الوادي الجديد يأمر بضبط الأسعار وتكثيف حملات النظافة استعدادًا للعيد

عقدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي برئاسة اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، وبحضور اللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الرحمن شحاتة، نائب مدير أمن الوادي الجديد، وجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع إلى ضرورة تواجد جميع رؤساء المراكز والقيادات بأماكنهم أثناء أيام العيد ومراقبة ضبط الأسعار ووضع خطة لمراقبة المخابز، وكذلك الاستعداد التام لقطاع الكهرباء بالمحافظة ورفع حالة التأهب القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، كما وجه المحافظ الجهات الأمنية بمنع بيع الألعاب النارية لمنع حدوث حرائق وإصابات وعمل حملات مرورية وانتظام الخدمات النظامية خلال أيام العيد و مراقبه السرعة بالرادار على الطرق السريعة واستكمال إصلاح إشارات المرور.

وكذلك أمر المحافظ رؤساء المراكز بتجهيز المنتزهات العامة ونظافة جميع الأحياء والميادين والقرى واستكمال ترميم الحفر والمطبات على جميع الطرق وإصلاح جميع كشافات الإنارة المعطلة لإدخال البهجة على المواطنين بمحافظهكما أشار المحافظ الى ضرورة التأكيد على تشغيل وتفعيل الجمعيات الفئوية لتوفير السلع والخضروات والفاكهة اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضه أمام الموظفين والمواطنين وخلال الاجتماع وجه المحافظ بضرورة وضع خطه لتنظيم رحلات مجانية لطلاب المدارس بالتنسيق مع التربية و التعليم و فرع الجامعة لزيارة المواقع الاثريه بالمحافظة