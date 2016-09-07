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«العاصمة» تتعاقد مع محمد وجدي على تقديم برنامجين جديدين

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«العاصمة» تتعاقد مع محمد وجدي على تقديم برنامجين جديدين «العاصمة» تتعاقد مع محمد وجدي على تقديم برنامجين جديدين

الإعلامي محمد وجدي

تعاقد الإعلامي الشاب محمد وجدي، على تقديم برنامجين جديدين على شاشة قناة “العاصة 2″ بعد غياب دام عامين عن الشاشة، منذ أخر حلقات برنامجه “إلحقونا”، الذي كان يذاع على قناة “أونست”.

وأعرب وجدي، في تصريح خاص لـ”ONA”، عن سعادته باختياره من قبل الإعلامي أسامة الشيخ، المسئول عن تطوير مجموعة قنوات “العاصمة”، لتقديم البرنامجين الجديدين، رافضًا الإفصاح عن أسمائهما أو تفاصيلهما لحين الانتهاء من التحضيرات اللازمة لهما.

يذكر أن “وجدى” اشتهر ببرامج المسابقات منذ عام 2006 على مجموعة قنوات “ميلودي”، ثم قدم برنامجه الخدمي الشهير “إلحقونا”، على قناة أونست، حيث قدم من خلاله 150 حلقة لحل مشكلات المواطنين.

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أونا

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