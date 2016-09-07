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اليوم.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية فى البرازيل بمشاركة 170دولة

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اليوم.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية فى البرازيل بمشاركة 170دولة اليوم.. افتتاح دورة الألعاب البارالمبية فى البرازيل بمشاركة 170دولة

أرشيفية

تفتح فى السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت البرازيل الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة رسميا دورة الألعاب البارالمبية فى حفل افتتاح ضخم باستاد ماراكانا «التاريخي» بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية.

يشارك في الدورة أكثر من 4500 لاعب ولاعبة يمثلون 170 دولة يتنافسون فى 23 مختلفة بمجموع 526 ميدالية وهى أول دورة بارالمبيك تقام فى أمريكا الجنوبية.

يبدأ حفل الافتتاح باستعراض للألعاب النارية وعرض راقص يشارك فيه الآلاف من المتطوعين الذى سيقام فى إستاد ماراكانا سيستمر قرابة ثلاث ساعات، ليعكس شعار «الجميع لديه قلب».

واستعدت البعثة المصرية للمشاركة فى حفل الافتتاح حيث اختارت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب كلا من الرباع الباراليمبى متولى مطحنة لاعب منتخب رفع الأثقال وهشام صلاح الدين كابتن منتخب الكرة الطائرة جلوس للرجال، لرفع العلم المصرى فى طابور عرض الدول المشاركة فى حفل الافتتاح.

ومن المقرر أن يتعاون اللاعبان فى رفع العلم بجلوس مطحنة على كرسى متحرك، ويدفعه من الخلف اللاعب هشام صلاح الدين، وهو ما حدث خلال أوليمبياد لندن 2012، حيث حمل العلم مطحنة أيضا، ولكن قام بدفعه لاعب آخر.

وستمتد المنافسات لنحو 11 يومًا أى أنها ستنتهى يوم 18 سبتمبر الجارى وسيتم توزيع 526 ميدالية على الفائزين من 22 لعبة يتم التنافس عليها.

ويمثل فى دورة الألعاب البارالمبية 45 رياضيًا ينافسون فى 5 رياضات فقط وهى رفع الأثقال التى تمتلك العدد الأكبر من اللاعبين وألعاب القوى والكرة الطائرة جلوس للرجال وتنس الطاولة والسباحة.

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