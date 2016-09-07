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مباحثات بين بوتين وملك البحرين تناولت آخر التطورات الإقليمية والدولية

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مباحثات بين بوتين وملك البحرين تناولت آخر التطورات الإقليمية والدولية مباحثات بين بوتين وملك البحرين تناولت آخر التطورات الإقليمية والدولية

>موسكو(أ ش أ)

وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لموسكو بأنها مهمة وتأتى فى توقيت هام للغاية فى ظل تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بوتين والعاهل البحرينى فى موسكو حيث أجريت مباحثات على أعلى المستويات بين الجانبين تناولت مجالات التعاون الثنائى وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن المسئولين الروس والبحرينيين تناولوا ملفات دولية وإقليمية شائكة لا سيما الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب علاوة على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد قال أن البحرين تقدر الدور الروسى فى الحفاظ على استقرار الوضع فى سوريا وإحلال السلام هناك.

يذكر أن الوفد البحرينى زار المنتدى العسكرى الدولى "الجيش-2016" الذى يقام فى مقاطعة موسكو.


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