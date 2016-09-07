تجهيز 83 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى ورفع درجة الإستعداد بالمديريات الخدمية بقنا

أعلن عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، أن مديرية أوقاف قنا قامت بتجهيز 83 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مستوى مراكز المحافظة التسع مع اختيار خطباء ممن مشهود لهم بالاعتدال والقبول لدى المواطنين لإلقاء الخطبه بها.

وذكر الهجان أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية استعدادا لإستقبال عيد الإضحى المبارك حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل على مدى ٢٤ ساعة متصلة بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمحافظة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين ومواجهة أية أزمات والعمل على حلها فور حدوثها خلال ايام العيد.

وأضاف محافظ قنا أن مديرية الصحة اعلنت حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية وتوفير الأدوية للتعامل مع الحالات بسرعة مع الدفع بسيارة الإسعاف في الأماكن الجماهيرية وعلي الطرق الداخلية والإقليمية بالمحافظة كما قامت مديرية الطب البيطرى بتجهيز كافة المجازر بمختلف مدن المحافظة لإستقبال الذبائح على أن يكون الذبح مجانا للأهالي منعا للذبح خارج المجزر وحفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة .

ووجه الهجان بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين والطب البيطرى والصحة بالتعاون مع مباحث التموين لتكثيف حملاتها الرقابية للتفتيش على المخابز ومحال بيع اللحوم البلدية والمجمدة ومنافذ بيع اللحوم الثابتة والمتنقلة للاطمئنان على سلامة المعروض من اللحوم والعمل على توفير جميع السلع والمواد الغذائية واسطوانات الغاز مع وقف الإجازات لمفتشي التموين والأطباء والممرضين خلال أيام العيد كما وجه إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية ومراجعة اللوحات الإرشادية والكمائن خلال أيام العيد لتسهيل وضبط الحركة المرورية بمداخل المدن والقرى.

وأشار الى ان فرع الثقافة بقنا سوف يقيم عروض لفرق الفنون الشعبية وبرامج ثقافية وترفيهية طوال أيام العيد بكورنيش النيل كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب مجانا للمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة وتنظيم حفلات ترفيهية فيما قامت مديرية الزراعة بتشكيل لجان لمتابعة حماية الأراضي ورصد حالات التعدي خلال أجازة عيد الأضحى وإزالتها في المهد والتصدي لأي حالات تعدي بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية المختصة.