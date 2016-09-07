إيطالي يتسلم فاتورة كهرباء بقيمة 65 ألف يورو

تعهد رجل إيطالي، اليوم الأربعاء، بخوض معركة قانونية ضد شركة كهرباء، بعدما تسلم فاتورة بقيمة 65 ألف يورو أي (73 ألف) دولار، الأمر الذي سبب له مشكلات صحية منذ أن تسلمها قبل أسبوعين.

تم إبلاغ دانييل كاميتي أسبري، مصور فوتوغرافي يقيم في العاصمة روما، أن استهلاك الكهرباء لديه كان يتم تقديره بأقل من القيمة الحقيقة على مدى السنوات الـ10 الماضية، وطلب منه دفع الرسوم الإضافية بحلول 19 سبتمبر الجاري، وقال كاميتي أسبري :”أنا أُسمي هذه محاولة ابتزاز”.

وأشار أسبري، إلى أنه أصبح يعاني من مشكلة في ارتفاع ضغط الدم منذ أن تسلم الفاتورة الضخمة، قائلًا إنه :” قام بتوكيل أحد المحامين للطعن عليها، والمطالبة بتعويضات من شركة الكهرباء”، وتابع: “مشكلاتي الصحية لن تنتهي طالما استمر لدي هذا القلق”.

وأكد كاميتي أسبري، أنه ما كان يجب أن تنتظر شركة “أكيا انيرجيا” 10 أعوام لتصحيح قراءاته، لكي يكيف استهلاكه للطاقة مع عاداته.

واتهم الإيطالي، “أكيا أنيرجيا” بعدم إبلاغه في الفاتورة الأولى أنه بموجب النظام القانوني الإيطالي فإن الفواتير التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات يمكن إسقاطها، وهو ما اتضح فقط بعد انتشار قصته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر كاميتي أسبري، محنته على موقع فيس بوك، لتنتشر بعد ذلك في العديد من وسائل الإعلام الإيطالية، كما ظهر الرجل في التلفزيون هذا الأسبوع.

وأكدت “أكيا أنيرجيا” – في بيان بالبريد الإلكتروني – أنها أجرت “عملية روتينية”، واتضح أن القراءة المعدلة لاستهلاك العميل صحيحة.

وأوضحت أنها تجري مزيدًا من الفحوص لتحديد الأسباب الفنية، التي أدت إلى التأخر في إخطاره بالقراءات التي تتم تصحيحها، وأضافت أنه يمكن لكاميتي أسبري أن يتقدم بطلب لدفع الفاتورة المستحقة عليه على أقساط.

د ب أ