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البيان الختامي لقمة العشرين يتعهد بالعمل على تعزيز خطة النمو للدول الأعضاء

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البيان الختامي لقمة العشرين يتعهد بالعمل على تعزيز خطة النمو للدول الأعضاء البيان الختامي لقمة العشرين يتعهد بالعمل على تعزيز خطة النمو للدول الأعضاء

قمة العشرين

تبنى زعماء قمة مجموعة العشرين بيانًا ختاميًا هامًا في نهاية قمتهم الحادية عشرة في مدينة هانجتشو الصينية، أمس الأول الاثنين، تعهدوا فيه بالعمل على تعزيز خطة النمو الخاصة بالمجموعة، واتباع مفاهيم وسياسات النمو المبتكرة وبناء عالمى مفتوح وضمان أن تعود ثمرة النمو الاقتصادى بالنفع على كل الدول والشعوب.

ووفقا للبيان الذي نشرته الصين، بوصفها الرئيس الحالى للمجموعة، اعتمد زعماء القمة حزمة من السياسات والإجراءات لتحقيق نمو قوى ومستدام ومتوازن وشامل اطلق عليها اسم “توافق هانجتشو” وهى الحزمة التى تستند إلى أربعة أركان أساسية هى: الرؤية والتكامل والانفتاح والشمولية.

وتعهد قادة دول المجموعة على العمل على تنفيذ “رؤيتهم” بإيجاد قوى جديدة لدفع النمو وفتح آفاق جديدة للتنمية وتحويل اقتصاداتهم إلى أساليب أكثر ابتكارا واستدامة لتعكس بشكل أفضل المصالح المشتركة لكل الأجيال الحاضرة والقادمة.

وأكدوا فيما يتعلق بمحور “التكامل” أنهم سيسعون لصياغة مفاهيم وسياسات مبتكرة للنمو تعتمد على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية وتعزيز الترابط بين السياسات الاقتصادية والعمالية والتوظيفية والاجتماعية، فضلا عن ضمان أن تكون إصلاحات جانب العرض مرتبطة مع جانب الطلب والاحتياجات الفعلية للسوق وان تكون السياسات على المدى القصير مرتبطة بسياسات المدى المتوسط ​​إلى الطويل وأن يكون النمو الاقتصادى مرتبط بالتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.

وبالنسبة لـ”الانفتاح” فأكدوا أنهم سيعملون جاهدين لبناء اقتصاد عالمى مفتوح ورفض الحمائية وتعزيز التجارة والاستثمار الدولى عبر مواصلة تعزيز النظام التجارى المتعدد الأطراف وضمان أن تكون هناك فرص واسعة النطاق للتوسع فى النمو فى ظل اقتصاد يتسم بالعالمية.

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