حبس المتهم بقتل طليقته داخل مسكن زوجها الثانى بالشرقية

قرر عمرو سيف وكيل أول نيابة كفر صقر بالشرقية، برئاسة عبد الله السماحى مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهم بقتل طليقته داخل مسكن زوجها الثانى بقرية الحوامدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بقيام شخص بقتل سيدة داخل منزلها بمدينة كفر صقر.

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد أحمد سامى رئيس مباحث كفر صقر، قيام "جمعة أ ع ال" 72 سنة بالمعاش مقيم عين شمس القاهرة، بقتل "عالية ع ف ب" 48 سنة ربة منزل، وتبين أن المجنى عليها،كانت متزوجة من المتهم، وقامت برفع قضية خلع، وتزوجت من شخص آخر، وأن المتهم حاول رجوعها إلى عصمته أكثر من مرة ولكنها رفضت، فقرر الانتقام منها، فقام بقتلها، وجارى تحرير محضر بالواقعة.