القبض على أمين مخزن وسائق وراء تجميع 86 طن دقيق وسكر مدعم بفيلا بالتجمع

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على أمين مخزن وسائق لقيامهما بتجميع السلع المدعمة داخل فيلا بالقاهرة الجديدة، فتم استهدافهما وضبط بحوزتهما ٨٦ طن دقيق وسكر وأرز واعترفوا بتجميعها بقصد بيعها بالسوق السوداء.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول معلومات مفادها قيام كل من على ع ع 33 سنة أمين مخزن وممدوح س أ 35 سنة سائق بتجميع المواد الغذائية المدعمة وتخزينها بفيلا رقم 23 المجاورة الخامسة، بالتجمع.

وعلى الفور وجه اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة استهدافهم فتم إعداد الأكمنة و تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما وعثر بالفيلا على كمية من المواد الغذائية وزنت ( 45 طن دقيق ، 35 طن سكر ، 6 طن أرز ) اثناء قيامهما بتحميل المضبوطات علي السيارة رقم م د ب 3547 ماركة افيكو ملك وقيادة الثاني .

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتجميع المضبوطات من مطحن الصفا الكائن بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية وتخزينها بالفيلا محل الضبط والمستأجرة باسم والد المتهم الأول عادل ع م 50 سنة بقصد الاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9297 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.