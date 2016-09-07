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«الصحة»: وفاة الحالة العاشرة بين الحجاج المصريين

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«الصحة»: وفاة الحالة العاشرة بين الحجاج المصريين «الصحة»: وفاة الحالة العاشرة بين الحجاج المصريين

حجاج – أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة الحالة العاشرة بين الحجاج المصريين بالأراضى ، اليوم الأربعاء، لسيدة تبلغ من العمر72عاما، من قليوب محافظة القليوبية، تتبع بعثة قرعة الحج السياحى.

وأوضح الدكتورعلى حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن المتوفية تدعى ثريا اسماعيل مصطفى، وتوفيت استسقاء بالبطن، وتم نقلها الى مستشفى النور التخصصى بمكة ولكن وافتها المنية.

وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بلاغ الوفاة من المستشفى التى كانت محتجزة بها، لافتا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع الجهات المسئولة لإنهاء استخراج شهادة الوفاة.

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