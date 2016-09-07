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الأرصاد: طقس معتدل شمالًا مائل للحرارة على الوجه البحري

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الأرصاد: طقس معتدل شمالًا مائل للحرارة على الوجه البحري الأرصاد: طقس معتدل شمالًا مائل للحرارة على الوجه البحري

تعبيرية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري، القاهرة، ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد، جنوب سيناء، خليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما يتوقع – فيما يخص حالة البحر المتوسط – أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تصل العظمى بالقاهرة إلى 34 أما الصغرى 24، وفي الإسكندرية 30 – 23، وبورسعيد 30 25 .

 

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