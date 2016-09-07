«التجاري الدولي» يوقف السحب ببطاقات الخصم خارج مصر ويخفض الحد الأقصى للشراء

أوقف البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء، السحب ببطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية خارج مصر، فيما خفض الحد الأقصى للشراء للمرة الثالثة في نحو شهرين.

وقال التجاري الدولي – أكبر بنك خاص في مصر – للعملاء، إنه بدءًا من التاسع من سبتمبر سيتم تغيير حد الشراء وإيقاف السحب.

وكان البنك، خفض الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر نحو 50 % في الأول من أغسطس، ثم بنحو 60 % في منتصف أغسطس.

وأظهر بيان للتجاري الدولي، أن البنك أوقف السحب النقدي لبطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية، بينما ثبته للحسابات بالعملة الأجنبية، وثبت أيضًا الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الائتمان.

وخفض البنك، حد الشراء ببطاقات الخصم بالعملة المحلية 75% لأصحاب البطاقات الكلاسيك إلى 50 دولار، وبنحو 70 % لأصحاب بطاقات التيتانيون والبلاتينيوم إلى 150 و300 دولار على التوالي شهريًا.

يذكر أن إتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه، بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.70 جنيه.

وكان بنك كريدي أجريكول مصر، أوقف استخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدمًا في الشراء خارج مصر بداية من أول سبتمبر الحالي، كما أوقف التعامل ببطاقات الخصم والائتمان عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية.

رويترز