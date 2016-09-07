محافظ بني سويف يبحث الترتيبات النهائية لإستقبال عيد الأضحى

ناقش المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مع التنفيذيين الترتيبات النهائية لإستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية من المرافق والخدمات، والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال التوسع في اقامة المنافذ لزيادة المعروض من السلع بأسعار مخفضة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين وحلها, بالإضافة إلى توجيهاته لمديريات التموين والطب البيطري والصحة للتنسيق بينها لتفعيل دور الرقابة التجارية على الأسواق وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف , اللواء “حسام الدين رفعت” السكرتيرالعام, فضلا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية, لبحث الموقف المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية وتوزيع اعتمادات السنة المالية في قطاعات رصف الطرق , والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والاطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك في العام المالي الجديد وفي الفترة من 1/7/2016 حتى 4/9/2016.