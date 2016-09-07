القبض على شاب بحوزته 14قطعة حشيش و50 قرصا مخدرا بأسيوط

ضبط فريق مباحث مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط شابا حاصل على دبلوم يتاجر فى المواد المخدرة وبحوزته 14قطعة حشيش و50 قرصا مخدرا ومبلغ مالى من متحصلات البيع بقرية العونة دائرة المركز. تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة ساحل سليم، يفيد بضبط "و. ع. ع" حاصل على دبلوم ومقيم العونة ـ دائرة مركز ساحل سليم وبحوزته (14) قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جراما، و(50) قرصا من العقاقير المخدرة ومبلغ مالى 90 جنيها، وهاتف محمول، وميزان حساس، ومقص، ومطواة بقصد الاتجار. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم للمتهم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت قوات مباحث إدارة المرور بأسيوط، من ضبط 3 سائقين أثبتت التحاليل الطبية تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وذلك من خلال حملة أمنية شنتها القوات بالتنسيق ومديرية الصحة على الطرق السريعة لفحص السائقين وضبط متعاطى المخدرات منهم.

تلقى اللواء عاطف القليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء جمال وهبى مدير إدارة المرور، يفيد تمكن فريق المباحث بالإدارة من خلال حملة مرورية على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطى السائقين للمواد المخدرة، وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط كل من، "ر.س. م " سائق مقيم بلقاس فى محافظة الدقهلية حال قيادته السيارة.. ثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر.,و"ى. ض. أ"حاصل على دبلوم مقيم الأكراد دائرة مركز الفتح حال قيادته السيارة نقل أسيوط ثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر. و"م. ع.م" سائق مقيم بصره دائرة مركز الفتح حال قيادته السيارة ثبوت تعاطيه مادة الحشيش المخدر.

بمواجهتهم أقروا بتعاطيهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.