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إصابة 19 شخصًا في حادث تصادم بين 3 سيارات بالأقصر

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إصابة 19 شخصًا في حادث تصادم بين 3 سيارات بالأقصر إصابة 19 شخصًا في حادث تصادم بين 3 سيارات بالأقصر

حادث تصادم أرشيفية

مراسل «ONA»:

أصيب 19 شخصًا بجروح وكدمات، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسيارة نقل محملة بالوقود بطريق ” أسوان – الأقصر” بالقرب من مدينة إسنا .

تلقي اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مستشفي إسنا المركزي يفيد بوصول : “مصطفى عبدالحميد ٦ سنوات، أحمد حسين عبدالموجود ٣٢ سنة، وعدلى عبداللة منصور ٥٢ سنة، وكرم محمد عبداللطيف ١٢ سنة، ومحمد عبداللطيف جبر ٥٦ سنة ،ويوسف حسن عبدالقادر ١١سنة، وجبر عبداللطيف ٦٠ سنة، ومحمد عمر قاسم ٢٢ سنة، وسعيد عبدالناصر ٢٥ سنة، وهانى محمد عبدالظاهر ٣١ سنة، وعطية عبدالعال احمد ٦٠ سنة، وحمدى محمد عبدالقادر ٢٠ سنة، وهشام محمد ٨ سنوات، وعيد احمد حسن ٣٨ سنة، وعماد ضاحى قاسم ٢٣ سنة، ومحمد عبدالقادر ٦٠ سنة، ومحمد رشدى صالح ٣٨ سنة، وطارق فتحى محمد ١٧ سنة، ومحمد حمدى ٢٤ سنة” مصابين بجروح وكدمات وكسور في حادث تصادم بالطريق السريع.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارتي ميكروباص تحمل عشرات من زوار مولد العارف بالله أبو الحسن الشاذلي، الذي يقام جنوب مدينة مرسى علم وسيارة نقل كانت محملة بالوقود؛ ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، واندلاع حريق بالسيارة النقل تم إخماده .

وقال مصدر طبي بمستشفي إسنا، إنه تم نقل 6 مصابين لمستشفى الأقصر الدولي لخطورة حالاتهم الصحية.

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