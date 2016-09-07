إصابة 9 مجندين في تصادم سيارتي أجرة بطريق «مرسى علم – القصير»

مراسل «ONA»:

أصيب صباح اليوم الأربعاء، 9 مجندين بالقوات المسلحة بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص رقم ٨٩٢٧ “ي ص ج”، والسيارة رقم ٣٥١٨ “ي س ج” بالكيلو ٤٠ بطريق “مرسي علم ـ القصير الساحلي”، جنوب البحر الأحمر.

وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لموقع الحاد، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأكد الدكتور باسم عبدالمنعم، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، أن المصابين هم كل من المجندين “روماني ابراهيم بشاي ٣١ سنة، أسيوط مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عبدالله كامل عبدالله ٢١سنة الوادي الجديد، كدمات متفرقة، محمد رمضان محمود ٢٣سنة اسيوط، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والوجه، علي محمود محمد ٢٣ سنة اسيوط، كدمات أعلي الفخذ الايسر، واشتباه خلع بالكتف الأيسر، وليد خليفة خلاف .٢٢سنة أسيوط، وسمسم خميس توفيق ٢١ سنة اسيوط، اشتباه كسر بالساق الأيسر، علي صابر محمود ٢١سنة المنيا، كدمة بالقدم اليسري، محمد عبده عثمان ،٢١سنه اسيوط ،، كدمة بالكتف الأيسر، عاصم أحمد أحمد، ٢٣ سنة، اشتباه كسر بالفك وكدمة قوية بالعنق”.

وتبين من أقوال المصابين أنهم مجندين بالقوات بمنطقة حلايب وشلاتين، وتم إخلائهم إلى مستشفي جراحات مرسى علم لتلقي العلاج.