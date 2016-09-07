بالأسماء.. مصرع 22 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص في الفرافرة

مراسل «ONA»:

لقي 22 شخصًا مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم مروع بين سيارتي أجرة ميكروباص وسيارة نقل بمنطقة الحيز بطريق “الواحات البحرية – الفرافرة “بالقرب من الكيلو 70 .

انتقلت سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتم نقل 10 جثث الى مشرحة مستشفى الواحات البحرية و12 جثة الي مستشفي الفرافرة المركزي وجار تحرير محضر بالحادث.

ورد بلاغ لمدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل على طريق الواحات البحرية الفرافرة، ما أسفر عن مصرع 22 شخصا، تم تقل 12 جثة إلى مستشفي الفرافرة المركزي بالوادي الجديد وهم كل من :” أحمد سليمان حامد – القصر بمركز الداخلة ، رجب سليمان أبو الحسن ،مقيم قرية ابو منقار بالفرافرة ، عبده محمد رجب – 20 سنة ، محمود رمضان علي يوسف 20 سنة ، احمد محمد بسنت ، 20 سنة ، جمعة محمد السيد ، 18 سنة ، محسن عبد الله أحمد علي ، 45 سنة ، إسلام وجيه محمود ابراهيم ، 20 سنة ، انور السيد عبده 20 سنة ، أحمد عيد الجريء 20 سنة ، عبده مطلع محمد 18 سنة ، محمود مطلع محمد ، 21 سنة وجمعيهم من محافظة الفيوم ” .

كما تم نقل 10 جثث آخرين إلى مستشفي الواحات المركزي وهم :” عصام رمضان فهمي سائق السيارة الميكروباص ، محمود خيري ابراهيم 23 سنة ، حسن محمد رجب ، 22 سنة ، بركات محمد توفيق ، 20 سنة ، محمد قرني السيد ، 20 سنة ، عبده محمود امبابي 20 سنة ، سيد مجدي زيدان 22 سنة وجثتين اثنتين مجهولي الهوية .

وكشف مصدر طبي أن الجثث محشورة بين حطام السيارتين، وتم استخدام معدات لتقطيعها لوجود صعوبة في انتشال الجثث من الحطام بالحادث .

تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات .