الموافقة علي إنشاء مدرسة ووحدة إسعاف ومكتبين بريد في بني سويف‎

وافق المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على تعديل قرار تخصيص مدرستين ابتدائية إحداهما بقرية إهوة بمركز بني سويف والثانية بقرية بني عدي بمركز ناصر من إعدادي إلى تعليم أساسي متميز يشمل المرحلة الاعدادية بالإضافة إلى التعليم الإبتدائي وماقبله، فضلًا عن الموافقة على تخصيص مساحة 12 قيراطا تبرع من أهالي عزبة نصير مركز سمسطا لانشاء مدرسة للتعليم الأساسي.

كما وافق على تخصيص 250 م ملك الوحدة المحلية بقرية أبو صير الملق لإنشاء مركز خدمات بريدية عليها لخدمة الأهالي بأبوصير وتوابعها “بمركز الواسطى” فضلا عن الموافقة على قطعة أرض بمدينة الواسطى لإنشاء مكتب بريد عليها, بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 147م ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا لإنشاء وحدة إسعاف كاملة على الطريق العمومي بقرية ننا، كما وافق على اطلاق اسم الشهيد “مجند ” محمد سعيد سيد ” على مدرسة الإعدادية بنات بقرية بهبشين “مسقط رأس الشهيد” بمركز ناصر , بالإضافة إلى الموافقة على اطلاق اسم الشهيد “مجند” نعيم عاطف سيد نعيم ” على المدرسة الإعدادية الحديثة مركز ببا تكريما لشهداء الواجب وما قدموه من بطولات وتضحيات في سيبل الدفاع عن أرض الوطن

وجاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف , اللواء “حسام الدين رفعت” السكرتيرالعام, فضلا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية, لبحث الموقف المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية وتوزيع اعتمادات السنة المالية في قطاعات رصف الطرق , والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والاطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك في العام المالي الجديد وفي الفترة من 1/7/2016 حتى 4/9/2016م.

ووجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين وحلها, بالإضافة إلى توجيهاته لمديريات التموين والطب البيطري والصحة للتنسيق بينها لتفعيل دور الرقابة التجارية على الأسواق وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.