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مصرع مجند بمديرية أمن السويس أصيب بطلق خطأ من سلاحه الآلى

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مصرع مجند بمديرية أمن السويس أصيب بطلق خطأ من سلاحه الآلى مصرع مجند بمديرية أمن السويس أصيب بطلق خطأ من سلاحه الآلى

>السويس- سيد نون

لقى مجند بمديرية أمن السويس مصرعه، أثناء تسلمه الخدمة المعين عليها بخروج إحدى الطلقات الخاصة بالسلاح الآلى أثناء استلامه بالخدمة، ما تسبب فى فوفاته.

 

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بالسويس بمصرع المجند فوزى رزق خلال تسلمه خدمته المعين عليها بمحطة كهرباء عتاقة بالسويس.

 

وقالت مديرية أمن السويس فى بيان لها، إن المجند استشهد اليوم أثناء استلامه الخدمة المعين عليها بتأمين محطة كهرباء عتاقة إثر استلامه السلاح الآلى وقيامه بإجراءات التأمين الخاصة بالسلاح، خرجت غحدى الطلقات استقرت فى رأسه، ما أدى إلى وفاته.

 

وأكد مصدر أمنى، أنه تم نقل جثمان المجند إلى مستشفى السويس العام تمهيدا لنقله إلى بلدته فى محافظة أسيوط.


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