طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 23 30

مطروح 22 32

بورسعيد 25 30

دمياط 25 29

بلطيم 23 31

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 35

العريش 20 32

نخل 18 32

طابا 19 33

الطور 26 33

مرسى علم 30 36

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 28 36

رفح 20 31

كاترين 17 29

سيوة 23 37

المنيا 24 36

الفيوم 24 35

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 27 39

وسط الدلتا 23 34

أسيوط 25 37

سوهاج 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 28 40

شلاتين 29 37

حلايب 30 36

الوادى الجديد 26 38

قنا 26 38

نويبع 28 33

السلوم 20 33