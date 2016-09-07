مصدر قضائى: الكسب غير المشروع يقترب من إتمام التصالح مع سكرتير مبارك

كشف مصدر قضائى، عن أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، سيعلن قريباً عن إتمام إجراءات التصالح مع عدد من المتهمين فى قضايا تضخم الثروات والتربح والكسب غير المشروع، بعد سداد قيمة الأموال المستحقة عليهم.

وأشار المصدر، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من بين هؤلاء الذين قارب الجهاز عن إتمام التصالح معهم والإعلان رسميًا عن إجراءات هذا التصالح هو اللواء أبو الوفاء حسين رشوان السكرتير السابق للرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وتابع المصدر، أن جهاز الكسب أوشك على الانتهاء من إجراءات التصالح مع رشوان، بعد أن تقدم الأخير بطلب من خلال محاميه إلى جهاز الكسب للتصالح معه.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارًا سابقًا بالتحفظ على أموال اللواء أبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع، وأيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرار الجهاز بالتحفظ على أمواله هو وأسرته.

جدير بالذكر أن من ضمن من أوشك أيضًا جهاز الكسب على إتمام إجراءات التصالح معهم، هم ورثة المرحوم عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بحسب ما أكد المصدر، مشيراً إلى أن قريباً سيعلن الجهاز عن هذه التصالحات.

وتجرى التصالحات مع المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع استناداً إلى التعديلات التى أجريت على القانون والصادر بها قرار بقانون من رئيس الجمهورية فى أغسطس من العام الماضى، حيث نصت المادة 14 مكررًا، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها.