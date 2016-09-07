أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس مدير تعمير الواحات البحرية بالوادى الجديد 15يوما بقضية الرشوة

Google+ Print
تجديد حبس مدير تعمير الواحات البحرية بالوادى الجديد 15يوما بقضية الرشوة تجديد حبس مدير تعمير الواحات البحرية بالوادى الجديد 15يوما بقضية الرشوة

>

أمرت النيابة العامة تجديد حبس مدير منطقة تعمير الواحات البحرية بالوادى الجديد، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية الرشوة المتهم فيها كل من رئيس جهاز تعمير وإسكان الوادى الجديد ومقاول المتهمان بتقديم وتقاضى 320 ألف جنيه رشوة، لإنهاء إجراءات أعمال مقاولات، وذلك بعد اعتراف المتهمين أمام النيابة على مدير منطقة تعمير الواحات البحرية.

 

وكان رجال الرقابة الإدارية قد ألقوا خلال الشهر الجارى القبض على "ع.أ" رئيس جهاز مدينة تعمير الوادى الجديد، أثناء تقاضيه 320 ألف جنيه على سبيل الرشوة من "أ.ج" صاحب شركة مقاولات "قطاع خاص"، نظير تسهيل إجراءات استلام الأعمال وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بالأعمال المسندة للشركة ملك المقاول بمشروع طريق أسيوط - الفرافرة، وتقرر حبسهما ​​4 أيام على ذمة التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365