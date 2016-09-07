"أزهر قنا": جاهزون لاستقبال العام الدراسى الجديد وزى موحد للطلاب

قال محمود السيد وكيل المنطقة الأزهرية بقنا، إن جميع المدارس والمعاهد الأزهرية تم الانتهاء منها لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتم حصر أعداد الطلاب الوافدين للعام الدراسى الجديد لتوزيعهم على جميع الفصول وإضافة مقاعد جديدة لمنع التكدس، ليجد الطالب سهولة فى تلقى المعلومة.

وأضاف وكيل المنطقة الأزهرية لـ"اليوم السابع" وأننا شددنا على ارتداء الطلاب للزى الأزهرى فى المدارس وتم تعميم منشورات بلون الزى فى جميع المعاهد الازهرية داخل محافظة قنا، ليعطى الطالب انطباعا حول شخصية طالب الأزهر المنضبط فى حياته ومظهرة الخارجى.

وأكد محمود السيد، أن جميع المعاهد والمدارس الأزهرية مستعدة لاستقبال الطلاب، وأن قطاع المعاهد الأزهرية بقنا تابع عملية إحلال وتجديد لبعض دورات المياه داخل المعاهد لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، ومتابعة الانشطة الرياضية والتعليمة أيضاً.