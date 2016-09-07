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حزب المؤتمر: أنهينا 40% من الاستعداد لانتخابات المحليات

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حزب المؤتمر: أنهينا 40% من الاستعداد لانتخابات المحليات حزب المؤتمر: أنهينا 40% من الاستعداد لانتخابات المحليات

>كتب أحمد عرفة

أكد اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن الحزب انتهى من 40% من عملية استعداداته للانتخابات المحليات، المقرر لها نهاية هذا العام، سواء من خلال تحديد كوادر الحزب التى ستنافس فى انتخابات المحليات، أو الشخصيات التى سيدعمها الحزب فى القائمة الانتخابية.

 

وأضاف الأمين العام لحزب المؤتمر، لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيعقد اجتماعًا عقب عيد الأضحى مباشرة، لمتابعة ما وصلت له أمانات الحزب فى المحافظات من تجهيزات لانتخابات المحليات خلال الفترة الماضية.

 

وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر، إلى أن الحزب ينتظر انتهاء البرلمان من قانون الإدارة المحلية، وتحديد النسب النهائية للقائمة والفردى، كى ينتهى تمامًا من التجهيزات الخاصة بانتخابات المحليات.


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