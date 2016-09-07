بولد سكاى: التدخين يقلل امتصاص الطعام

قالت دراسة أوردها موقع "بولد سكاى" الهندى إن التدخين يمكن أن يكون له تأثير كبير على المدخول الغذائى (ما تم امتصاصه من طعام) إذ يمكن أن يقدم المدخن على كسب 152 سعرًا حراريًا أقل من أولئك الذين لا يدخنون.

وأضاف الباحثون أن هرمونات الجوع هى السبب إذ أن الأمر يعود إلى تأثير التدخين على مستويات هرمون "جريلين"، ثم إن الدراسة وجدت أن التدخين له تأثير حاد على كمية الطاقة التى يمكن بواسطتها حدوث تغيرات في مستويات هرمون "جريلين".

وأكدت الدراسة أن الإقبال على التدخين فى مجمله يعود إلى لجوء البعض إلى تلك الشائعة التى تؤكد أن التدخين يمكن له أن يقلل الوزن إذ تقدم على تلك الطريقة فئات عدة من المراهقين لاسيما الفتيات.

وهدفت الدراسة إلى تحديد المعايير التى تتأثر بها الشهية عند تدخين سيجارتين فى اليوم لكن الأمر لم يكن حكرًا على ذلك فقد قاست الدراسة مدى قابلية الهرمونات للتأقلم مع مدخلات عملية التدخين.