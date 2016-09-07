هذا هو المنتج المفضّل لدى النجمات!

لا يمكن لأحد كان أن يخفِ شعور الدهشة عندما يتعرض لموقف جديد كلياً لم يعهده من قبل، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بجمال شعرنا ومظهره العام...هذا ما حدث تماماً لنجماتنا المفضلات عندما تفاجأن بالنتائج المذهلة لشامبو هيد آند شولدرز عند استخدامه دون علم !

فعندما نتحدث عن كيفية عناية النجمات بالشعر، نعتقد أنهن جربَن أنواعاً عديدة من المستحضرات وقمن بالعديد من التجارب المختلفة بهدف الحصول على شعر جذاب وانسيابي يظهرن به أمام الجمهور..

فمع سرعة تغير نمط حياة المشاهير وانفتاحهن على العديد من مستحضرات التجميل المتاحة، من المنطقي أن نعتقد أن نجماتنا يلجأن إلى نظم محددة ومخصصة للعناية بالشعر بهدف الحصول على أفضل النتائج وعدم التعرض لمفاجآت غير محسوبة. وهنا لابد من البحث بعمق عن المنتج الذي يمكن أن يغير جميع القواعد السابقة حول كيفية العناية بالشعر.

ولكن عندما نأتي إلى أرض الواقع فإن ما يحدث لنجماتنا المفضلات قد يكون مختلفاً نوعاً ما عما نعتقد في السابق.

ألا تصدقي ذلك ؟ شاهدي هذا الفيديو لتعرفي كيف كانت ردة فعل بعض أشهر نجماتنا المفضّلات مثل المقدّمة والمنتجة التلفزيونية مريم سعيد، والممثلة وعارضة الأزياء أمينة خليل، والمقدمة التلفزيونية والممثلة أيميه صياح، والممثلة صفاء حبيركو، بعد أن قاموا ، ومن دون علم مسبق، باستخدام شامبو هيد آند شولدرز Smooth & Silky الجديد .

ستتمتعون بمشاهدة نجمات وممثلات التلفزيون الشهيرات وهنّ متفاجآت تماماً ومندهشات بعد حصولهن على نتيجة رائعة وملمس حريري لشعرهن.

ليؤكدن الحقيقة التي لا لبس فيها بأن شامبو هيد آند شولدرز Smooth & Silky هو منتج تم تصميمه لتغيير قواعد عالم العناية بالشعر، حيث يترك شعرك بدون قشرة 100%. كما أن هذا المنتج المبتكر، الذي تم تصميمه من أجلك سيدتي، لتنظيف وترطيب وحماية شعرك ، يعد مثالياً لمنح خصلات شعرك مظهراً وشعوراً انسيابياً وحريرياً جميلاً، يمكنك التحكم به بكل أناقة.