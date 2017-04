تعرفي على All The Right Angles Face التي تضم ثلاثة منتجات نحت أيقونية من ماك في لوحة واحدة سهلة الاستخدام. تحتوي على velvety Cream Colour Base و powerful Sculpting و Shaping Powders، وأربعة أطقم مميزة- فاتح، متوسط، متوسط داكن وداكن للإضاءة والنحت والكونتورينغ لتعزيز هيكل ملامح الوجه. للحصول على أفضل النتائج، يستخدم بواسطة الفرشاة الثنائية الألياف 164 Duo FibreCurved Sculpting Brush الجديدة.