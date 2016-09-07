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ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بسوبر ماركت شهير بالمنصورة

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ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بسوبر ماركت شهير بالمنصورة ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بسوبر ماركت شهير بالمنصورة

>الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث بالدقهلية، من ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر بسوبر ماركت شهير.

فى إطار تعليمات اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، بعمل حملات مكثفة ضد محلات بيع اللحوم لمكافحة الغش التجارى، وضبط المتلاعبين بالأسواق، نفذت مباحث التموين برئاسة العميد باهى زقزوق رئيس المباحث، حملة على الأسواق وتم ضبط المدعو عادل ص. ل  30 سنة ومقيم بناحية مركز المنصورة المدير المسئول عن سوبر ماركت شهير لبيع المواد الغذائية بناحية شارع سعد زغلول ثان المنصورة، وذلك لحيازتة عدد 12.5 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة لأحكام القانون  رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 281 لسنة 1994والقرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986.

 تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.


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مصر 365

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