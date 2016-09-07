خالد الفيصل يطلع على خطة إدارة حركة المشاة والحشود في الحج

اطـلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على خطة الأمن العام لإدارة حركة المشاة والحشود في المسجد الحرام والساحات المحيطة به إلى جانب المشاعر المقدسة.

وثمَن سموه، لدى استقباله في مكتبه بجدة مؤخراً مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، الدور الكبير لرجال الأمن في كل المناسبات وخصوصاً في موسم الحج، واصفاً ما يقومون به من عمل بأنه مدعاة فخر واعتزاز للجميع، سائلاً المولى أن يكلل أعمالهم بالنجاح والتوفيق.

حضر اللقاء قائد قوات أمن الحج الفريق خالد قرار الحربي وعدد من القيادات الأمنية في الحج.