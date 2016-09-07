د. إلياس: التصريحات الإيرانية ضد المملكة لخدمة الحملة الدعائية غير الأخلاقية والفاشلة

أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي د. عبدالمحسن إلياس أن التصريحات الإيرانية الأخيرة تعكس مستوى متدنيًا جديدًا ضمن جملة الاتهامات الإيرانية ضد المملكة.

وأضاف في تصريح لوكالة "أسوشيتدبرس" أن التصريحات الإيرانية ما هي إلا محاولة من إيران لتسييس الحج.

وأشار إلى أن هذه التصريحات ليست فقط غير صحيحة، وإنما أيضًا وُقّتت لخدمة الحملة الدعائية الإيرانية غير الأخلاقية والفاشلة، مؤكدًا أن المملكة تقف على أهبة الاستعداد لخدمة الحجاج وضمان أمنهم وراحتهم.

وتشنّ إيران حملة ممنهجة بعد أن كشفت المملكة مخططات طهران لإفساد موسم الحج، واستغلال الشعيرة المقدسة في ترويج شعارات وأفكار طائفية تتنافى مع عقيدة الإسلام ومبادئه، في الوقت الذي امتنعت إيران عن إرسال حجاجها لهذا العام بعد رفضها الموافقة على شروط وزارة الحج التي تم تطبيقها على كافة الدول الراغبة في أداء مواطنيها الحج.