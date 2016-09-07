150 متطوعاً يشاركون في صفوف الدفاع المدني بالحج

أعدت المديرية العامة للدفاع المدني خطة متكاملة لاستقبال ما يزيد عن 150 متطوعاً للمشاركة ضمن قوات الدفاع المدني في حج هذا العام وذلك في إطار حرص الدفاع المدني على إتاحة الفرصة للفرق التطوعية من شباب المملكة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ودعم جهود الدفاع المدني في حالات الطوارئ.

وأوضح مدير إدارة شؤون المتطوعين بالدفاع المدني العقيد مبارك الخريف أن خطة تشغيل المتطوعين في موسم الحج والتي اعتمدها مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو تتضمن عددا من البرامج والأنشطة لتفعيل دور المتطوعين من خلال قيامهم بأعمال الدفاع المدني بمفهومها الشامل في مجالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وأعمال الإخلاء والإيواء والإغاثة والمساهمة في الأعمال التخصصية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف مدير إدارة شؤون المتطوعين أن تشكيل المتطوعين المشاركين في الحج يتم وفق مسارين الأول خاص بالمتطوعين الأكاديميين، ويعني المتطوعين ذوي التخصصات العلمية الذين يؤدون دور الإسناد للمديرية العامة للدفاع المدني في الحج، كالتخصصات الطبية والصحية، والتخصصات التقنية والفنية والهندسية، وكذلك المتطوعين ذوي التأهيل العالي كفريق "غوث" ووصل الحبال والذين يتم الاستعانة بهم في دعم فرق الإنقاذ والتسلق الجبلي، بالإضافة إلى المتطوعين الأكاديميين الذين يقدمون محاضرات ودورات تدريبية في كيفية إدارة الوقت والتعامل مع ضغوط العمل. أما المسار الثاني وهو خاص بالمتطوع العام ويستهدف المتطوعين الذين لا يحملون تأهيلا تخصصيا، وتتم الاستعانة بهم في الأعمال التي لا تتطلب مهارات تخصصية، ويحصل المتطوعون في هذا المسار على دورات على الأعمال الأساسية كالإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء والإيواء وذلك في الفترة التي تسبق موسم الحج 15 يوماً.

وبين العقيد مبارك الخريف آلية عمل المتطوعين بمساريهما فأوضح أن المتطوعين المتخصصين يتم الاستفادة منهم في الأوقات الحرجة والمناطق الحرجة، أعضاء البرنامج الصحي الميداني التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي بعد اطلاعهم على الخطة الخاصة بوزارة الصحة، وعلى ضوئها يتواجدون في المناطق الحرجة، بالإضافة إلى تنفيذ دورة مكثفة للمتطوعين الصحيين لرفع مستوى اللياقة البدنية، أما المتطوعون العامون فقد تم توزيعهم على قيادات المشاعر للعمل في مراكز الدفاع المدني خلال موسم الحج وذلك حسب الأهمية والموقع، مضيفاً أن جميع المتطوعين سيعملون كخط ثالث بعد الدفاع المدني والجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق والتواصل المباشر مع رؤساء الفرق التطوعية.

وختم مدير إدارة شؤون المتطوعين بالدفاع المدني العقيد مبارك الخريف تصريحه بالقول ان المتطوعين ضمن صفوف الدفاع المدني في حج هذا العام ينتسبون إلى خمسة فرق تطوعية وهي: اللجنة الطبية التطوعية الخيرية التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي، وفريق "غوث" التطوعي، وفريق الأكاديمية العربية للتطوع الصحي (سماف)، وفريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفريق "وصل الحبال" التطوعي لتسلق المباني العالية، مؤكداً توفير كافة خدمات السكن والإعاشة والتنقلات لجميع المتطوعين وكذلك مستلزمات السلامة الشخصية اللازمة أثناء أداء مهامهم ضمن صفوف قوات الدفاع المدني بالحج.

التدريب على عملية الإطفاء

العقيد مبارك الخريف

التعريف على مكونات عربة الإطفاء

عدد من المتطوعين

العميد حمود الفرج

فريق الإنقاذ الجبلي في تدريبات يومية