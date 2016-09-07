رئيس الأركان: قوة واجب متأهبة لمساندة القطاعات الأمنية في أعمال الحج

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان أمس، الوحدات المشاركة من وزارة الدفاع في مهمة الحج، حيث زار قوة الواجب والإسناد الإداري بالمغمس واطلع على سير المهام والخطط الأمنية الموكلة إليهم، عقب ذلك توجه إلى المستشفى الميداني "بعرفة" واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، كما تفقد الكوادر الطبية والصحية وأستمع إلى شرح موجز على الاستعدادات التي تقوم بها الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

ووقف الفريق البنيان على موقع "أ" المخصص لاستضافة ضيوف وزارة الدفاع، حيث تفقد الغرف المخصصة لمبيت الحجاج وأيضاً الخدمات المقدمة لهم من إعاشة ومواصلات والبرامج المعدة لهم وما يحتاجه الحاج ليؤدي حجه بكل يسر وسهولة، إلى جانب قيادة القوات المشتركة بالعوالي.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة في ختام جولته التفقدية أن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة في العديد من قطاعاتها لمساندة القطاعات الأمنية والمصالح الحكومية الأخرى في خدمة ضيوف بيت الله الحرام لهو شرف عظيم لكل منسوبي قواتنا المسلحة، مضيفاً أن من ضمن المهام التي أسندت إلى قطاعات الوزارة المشاركة في مهمة الحج تنظيم حركة الحجاج في أماكن الحشود والمراقبة الجوية والمساعدات في إخلاء المصابين لا قدر الله، كما تم تأمين قوة واجب جاهزة ومتأهبة للتحرك لمساندة القطاعات الأمنية.

قوة الواجب المساندة للقطاعات الأمنية