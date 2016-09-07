فشل الانقلابيين وإحباطهم يتحول إلى جرائم واستهداف للمدنيين

تظل صامطة صامدة رغم العدوان، ورمزاً للقوة والصمود، و«الطوال» تطاول كل تجاوزات الأقزام عصية عزيزة شامخة، و«الحرث» ملاحم البطولات وأرض العزة والنصر، هنا «الدود والرميح» رمزاً القوة وارث الشجاعة والفخر ومقابر البغاة وأذناب المليشيات. في الحد الجنوبي الفرق بين الجد والهزل، هنا تقدم الأرواح فداء للوطن وحباً للمقدسات وطاعة لولاة الأمر. لم تعرف المليشيات سوى لغة التعدي والانتهاك، فلم تراعي أحداً، واستباحت الأعراض والدماء.

يقول د. عبدالرحمن بن علي الناشب وكيل إمارة جازان المساعد السابق ورئيس جمعية الإحسان الطبية الخيرية واحد أعيان أهالي محافظة الطوال أن المواطنين على يد رجل واحد بذلوا أرواحهم فداء للدين والوطن ولولاة الأمر في سبيل نصرة الدين وحماية حدود الحرمين الشريفين بكل غالي ونفيس.

وبيّن د. الشيخ عبدالرحمن مدخلي عضو هيئة التدريس بجامعة جازان وعضو لجنة إصلاح البين ومن أعيان أهالي صامطة لـ «الرياض» أن الجميع لحمة واحدة يقفون في وجه المليشيات لدحر فكرهم وأعمالهم التي عصفت باليمن الشقيق وامتدت يد الإجرام إلى حدود المملكة التي تعتبر عصية عليهم وبعيدة المنال بفضل الله وبيقظة الرجال الأبطال المرابطون على ثغور الوطن بكل عزة وشجاعة لإفشال مخططات الفئات الباغية وردع كيدهم في نحورهم.

من جهته، قال شيخ قبيلة آل مساوى العربة وخطيب جامع الكعاشيم بالموسم الشيخ محسن عريبي، إن المقذوفات التي تطلق على القرى الحدودية في استهداف الأمنين وترويع النساء والأطفال وكبار السن لا يبالي بها احد إطلاقا ولا ترهبنا فنحن نثق في رجالنا أبطال القوات المسلحة في صّد أي محاولة لاستهدافنا ونحن نشعر بالاعتزاز والفخر بهم ولهم منا الدعاء بان يسدد الله رميهم وينصرهم ويعيدهم إلى أهاليهم وهم سالمين منتصرين -بإذن الله-.

وبيّن المواطن أحمد مجرشي، أن القذائف لا تشكل لهم أي تهديد بل على العكس «نحن نستمد القوة والشجاعة لصد أي عدوان على حدود الوطن الغالي مقدمين أرواحنا في سبيل حماية بلدنا وديننا ومقدساتنا».

فيما قال عضو مجلس شباب جازان والمجلس البلدي بمركز الموسم الحدودي عمر بن محسن عريبي، أن «محاولة إطلاق المقذوفات الفاشلة لاستهداف المواطنين في القرى الحدودية هي محاولات بائسة ولن تخيفنا أبداً واصبحنا نعتاد على سقوطها ونشعر -ولله الحمد- بنعمة الأمن بفضل الله ثم بفضل قواتنا الباسلة المرابطة على الحدود ولن تزيدنا هذه الأحداث إلا إصراراً على الصمود». وأشار إلى أن الجميع يجدد الثقة في رجال القوات المسلحة، الذين يقدمون أرواحهم دفاعاً عن حدود الوطن. وسيسجل صمود أهالي مركز الموسم الحدودي في التاريخ بمداد من الذهب بحكم قربهم من الحدود وعدم مغادرتهم لمنازلهم.

الحد الجنوبي رمز للقوة.. وخط أحمر لم يستطع الأعداء تجاوزه

فيما استنكر رئيس الجالية اليمنية في منطقة جازان عبده محمد الشوخي سقوط المقذوفات على بعض مناطق المملكة في الحد الجنوبي في محاولة بائسة ويائسة من المليشيات الانقلابية المسلحة لاستهداف مساكن المواطنين ما أدى لتضرر تلك المساكن وسقوط ضحايا من النساء والأطفال والمدنيين.

وأكد رئيس الجالية اليمنية، أن هذه المحاولات اعتبرها حيلة العاجز، فحينما لم تتحقق أهدافهم ذهبوا لاستهداف المواطنين الآمنين في مساكنهم ضاربين بكل الأعراف الدينية والإنسانية والأخلاقية عرض الحائط.

وأضاف أننا ندين ونستنكر تلك الأعمال الاستفزازية الإرهابية التي تنم عن عقول متعطشة للدماء وأيادي عاشقة للغدر والقتل رغم ما تقدمة المملكة من خدمات إنسانية لأبناء اليمن متمثلة في الجانب الغذائي والصحي وتقديم العلاج لمصابي المقاومة والجيش الوطني والمقيمين.

وحمل رئيس الجالية اليمنية تلك المليشيات المسلحة مسؤولية الأرواح البريئة التي أزهقتها تصرفاتهم الشيطانية «ونكرر إدانتنا لأي أعمال إرهابية تستهدف المملكة ونجدد وقوفنا مع إخواننا وأشقائنا في المملكة ضد أي أعمال تستهدف زعزعة امن واستقرار بلاد الحرمين».

ولم تتوقف الاعتداءات الآثمة على المباني السكنية والتجارية بل تعدت إلى المساجد والجوامع واستهداف المصلين الأمنيين حيث تعرض جامع بمحافظة صامطة لمقذوف عسكري قادم من الأراضي اليمنية في محافظة صامطة تسببت في تلف جزء من محتوياته. وأعادت الشؤون الإسلامية تأهيل الجامع وتوجيه قسم الصيانة بسرعة معالجة التلفيات.

فيما أوضح مدير الشؤون الإسلامية الشيخ احمد الحازمي، أن هذه الأفعال تكشف للملأ دناءة الحوثيين في إصابتهم لبيوت الله، دون أدنى شعور بالمسؤولية الدينية تجاه المساجد.

فيما قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الخدمات والاحتياجات وأولت المصابين عناية طبيه خاصة وقام عدد ا من المسؤولين بزيارات متواصلة حيث قام كل من وكلاء إمارة جازان بزيارة للاطمئنان على المصابين جراء القذائف الغاشمة في المستشفيات وتمنى لهم الشفاء العاجل ووجه الجهات الطبية بتقديم جميع الخدمات والعناية الصحية اللازمة للمصابين كما تفقد الدكتور سعد المقرن وكيل إمارة جازان منازل المواطنين والمقيمين والمواقع التي طالتها القذائف ووقفوا على مدى الأضرار التي تعرضت لها بها والتوجيه بتأمين كما البديل المناسب لهم.

كما عبّر المصابين من أفراد القوات المسلحة والمقاومة والأهالي والمقيمين عن وقفوهم صفا في وجه المليشيات التي تقترب من الحدود السعودية والتي تعد خطا احمرا سيتم التعامل معه بكل حزم ولن يجد المعتدون إلا الموت قبل أن يمسوا شبراً واحداً من هذا الوطن الشامخ.

وطالب عدداً من منسوبي القوات المسلحة وحرس الحدود من المصابين بالعودة إلى ميدان العز والفخر للدفاع عن الوطن وحدوده بالروح والدم فور تعافيهم من إصاباتهم.

ووقفت منظومة الباتريوت الدفاعية بقوات الدفاع الجوي بكل حزم وردع ضد الصورايخ الباليستية المعادية الفاشلة وتمكنت من إيقافها وردعها بفضل القائمين على تلك المعدات الحديثة التي ترصد أي اختراق معادي وتتصدى له بسرعة وتبطل مفعولها.

من جهة أخرى، تقوم القوات السعودية بالتصدي لجميع المحاولات الفاشلة قبالة منفذ حرض اليمني والمواقع الحدودية التي باءت جمعيها بالفشل حيث قضت القوات على أي محاولات للاقتراب بمساندة المدفعية السعودية وطائرات الأباتشي والآليات العسكرية التي أوقفت حالات الانتحار الجماعي للحوثيين على الحد الجنوبي وتناثر جثثهم في مواقع عدة قبل أن تصل إلى أهدافها الحاقدة بفضل الله.

الاعتداءات استهدفت الآمنين

آثار الاعتداء على أحد المساجد

أضرار كبيرة لحقت بأحد المنازل

مسؤولون يقفون على الأضرار التي لحقت بأحد المساجد

الدفاعات الجوية أحبطت صواريخ العدو

أحد المنازل تضررت من المقذوفات

بقايا مقذوف أطلق على المناطق الحدودية

الاعتداءات عبثت بالطرق

د. عبدالرحمن الناشب

د. عبدالرحمن مدخلي

محسن عريبي

عمر عريبي

عبده الشوخي