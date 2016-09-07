النقل لـ«الرياض»: منع تجول سيارات «الأجرة» بشكل تدريجي بداية العام المقبل

تعتزم وزارة النقل التقليل من حركة التجول غير المجدي لسيارات "الأجرة" داخل المدن بدءاً من شهر محرم المقبل بشكل تدريجي، ولم تحدد الوزارة تاريخا معينا لوقف التجول نهائياً لسيارات الأجرة في مدن المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي، أن وزارة النقل تعتزم التقليل من حركة التجول غير المجدي لسيارات "الأجرة" داخل المدن بدءاً من شهر محرم المقبل بشكل تدريجي، مشيراً إلى أنه ليس هناك وقت معين لمنع تجول سيارات الأجرة.

وقال الطعيمي لـ"الرياض" مازال هناك تنسيق مع بعض الجهات لتخصيص مواقف "الأجرة" في الأسواق التجارية والأماكن العامة داخل المدن بالمملكة، مشيراً إلى أن الوزارة منعت التراخيص لسيارات الأجرة نظراً للزيادة الملحوظة للسيارات العاملة في نشاط الأجرة في مدينتي الرياض وجدة، وكذلك إيقاف إضافة سيارات جديدة للمنشآت المرخص لها ويستثني من ذلك عملية الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة لسيارات عاملة في النشاط.

وأضاف أن إطلاق منصة وصل الإلكترونية التي تهدف إلى تنظيم خدمات الأجرة لنقل الركاب وحماية المستهلك إلى جانب رفع مستوى الأمان عن طريق التحقق من نظامية السائقين والمنشآت المزودة للخدمة وذلك للحد من التجول العشوائي لمركبات الأجرة بالإضافة إلى ضبط الجودة والتحكم من خلال إدارة عمليات النقل، وتهدف المنصة إلى معرفة أين يتركز الطلب العالي لخدمة الأجرة، وبالتالي إنشاء مواقف لها.

يذكر أن هناك 48510 سيارات أجرة في المملكة تم ترخيصها من قبل وزارة النقل، منها 46% انتهت مدة ترخيصها وتعمل بشكل غير نظامي أو تم بيعها من دون إرجاع بطاقة التشغيل للجهة المسؤولة، ويبلغ عدد سيارات الأجرة التي يقودها سعوديون 31596 سيارة، و20036 سيارة منتهية الترخيص وبطاقة التشغيل، وتعمل بطرق غير نظامية، وبعضها تم بيعها في التشليح دون إرجاع الترخيص وبطاقة التشغيل، وأن هناك أكثر من 1345 ترخيص أجرة عامة على مستوى المملكة أغلبها في الرياض وجدة والشرقية منها 526 ترخيصاً منتهياً، كما يوجد 20 ترخيص أجرة خاصة.

تركي الطعيمي