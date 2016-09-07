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«الركن الخامس» يصحح المفاهيم الخاطئة في الحج

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يواصل برنامج الركن الخامس عرض حلقاته التي انطلقت مع بداية أول أيام شهر ذي الحجة عبر القناة الأولى بالتلفزيون السعودي، لتوعية ضيوف الرحمن.

ويستمر "الركن الخامس" حتى نهاية موسم الحج، وهو برنامج سنوي مباشر من إعداد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقال مستشار وزير الشؤون الإسلامية لشؤون الحج والعمرة والزيارة والإعلام ورئيس اللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج طلال بن أحمد العقيل: إن البرنامج يواصل حلقاته ضمن سلسلة من المحاور المترابطة لشرح المناسك وتوضيح الأحكام وتصحيح المفاهيم، وتنوه عن الصواب وتحذر من المحظورات والمخالفات الشرعية والنظامية.

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