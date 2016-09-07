مواطنة تناشد «الصحة» استكمال مراحل علاجها في الخارج

ناشدت مريضة السمنة المواطنة رنا بنت عبدالله الدوسري، وزارة الصحة ممثلة بالهيئة الطبية بالرياض السماح لها باستكمال مراحل علاجها في المركز نفسه الذي بدأت فيه العلاج قبل عامين بالولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الدوسري لـ"الرياض" إنها أجرت قبل أربعة أشهر عملية بالقلب، عبارة عن كي لشرايين القلب، وكذلك أجرت عملية أخرى ضرب كهرباء للقلب لكون الأولى لم تنجح.

وأضافت أن ملفها الطبي أغلق فجأة دون سبب مقنع، وعندما اتصل شقيقي بالهيئة الطبية بالرياض، أبلغه أحد الموظفين أن السبب هو عدم وصول التقارير الطبية عن الحالة.

وأردفت الدوسري أن شقيقها أوضح للموظف أنها أجرت عمليتين، فرد عليه بأن الهيئة لا تعلم بأي شيء عن حالتها وطلب منه إرسال التقارير اللازمة للاطلاع عليها، فقام بإرسالها كافة ولم يتم الرد عليها.

ولفتت إلى أنها تلقت إشعاراً من سفارة المملكة ممثلة بالملحقية الصحية لدى الولايات المتحدة بتاريخ 22/ 7/ 1437هـ، يطالبها بضرورة العودة للمملكة لاستكمال العلاج ومتابعته بالمستشفى المعالج بالداخل، نظراً لتوفر العلاج به.

وأكدت الدوسري أن الطبيبة المشرفة على حالتها قالت "لن تجرى أي عملية حتى تستقر حالة القلب"، ما يعني أن حياتها في خطر ومن الصعب أن تعود إلى المملكة في الوقت الراهن.

واستطردت أن إغلاق الملف اضطرها لإيقاف الجلسات العلاجية لعدم مقدرتها على تحمل التكاليف، خصوصاً أنها تعاني من بعض المشاكل في القلب، مناشدة السماح لها باستكمال مراحل العلاج المتبقية في المركز الذي بدأت فيه رحلة العلاج، حين أجرت فيه جراحةً لتصغير المعدة أدت لانخفاض وزنها من 200 كلغم إلى 79 كلغم.