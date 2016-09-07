إصدار جديد من مجلة «المكافحة»

قصاصة من العدد الـ71 من المجلة

أصدرت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات العدد الواحد والسبعون من مجلة «المكافحة».

وقال أمين عام اللجنة مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة «نبراس» عبدالإله بن محمد الشريف، إن هذا العدد يضم مجموعة من المواضيع المهمة من أبرزها جهود الدولة في مكافحة المخدرات، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على تظافر الجهود وتكاملها وتوحيدها ضد آفة المخدرات، ورعاية أمراء المناطق للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس» والإشادة التي حضي بها المشروع محلياً ودولياً.

وشمل العدد تقريراً عن إنجازات «نبراس» خلال عامه الأول، وجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات بتعقب المروجين وضبطهم، وكذلك جهود الجمارك والجهات الشريكة الأخرى في مواجهة المخدرات.

ويحتوي أيضاً على دراسة موسعة عن مادة الهيروين، إلى جانب دراسة أنماط الإدمان، كما خُصصت زاوية للاستشارات التي يقدمها المركز الوطني لاستشارات الإدمان «الرشيد» (1955)، وبعض المقالات العلمية الهادفة.