أمير القصيم يطمئن على صحة راعي المحوى

الأمير د. فيصل بن مشعل

اطمئن صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على صحة حامد بن نماء السلمي الحربي راعي المحوى إثر العارض الصحي الذي آلم به، متمنياً له الصحة والعافية.

وعبر ابن نماء عن شكره وتقديره البالغين لأمير المنطقة على سؤاله والاطمئنان عليه، عاداً هذا ديدن سموه بالمسرات والأحزان، وقال إن هذا ليس بمستغرب على سموه الكريم فهو دائماً سباق بالسؤال والاطمئنان وهذا ديدن الأسرة المالكة الكريمة فهم قلب واحد مع الشعب صغيرهم وكبيرهم.

وشكر ابن نماء جميع من سأل عنه خلال تنويمه في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة، مقدماً شكره أيضاً لإدارة ومنسوبي المستشفى على ما لقي من عناية ورعاية.

حامد بن نماء