مدير الأمن العام: خطط الحج تنفّذ وفق ما حُدد لها

تفقد مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج رئيس اللجنة الأمنية بالحج يرافقه قائد قوات أمن الحج الفريق خالد بن قرار الحربي وعدد من قيادات قوات أمن الحج أمس عددًا من مقار قوات أمن الحج المشاركة في حج هذا العام 1437هـ، شملت قيادات قوات أمن المرور في عرفات ومزدلفة ومنى اطلع خلالها على مجمل الخطوات التنفيذية لاستقبال الحجـيج وتقديم الخدمة المثـلى لهم.

واستمع الفريق المحرج إلى شرح من مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء هادي السبيعي عن مجمل الخطط التنفيذية المرورية في منطقة المشاعر المقدسة والطرق والمحاور المؤدية إليها.

كما زار معاليه مقر قوات أمن الحج لشؤون الأمن، واستمع إلى شرح من مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون الأمن اللواء جمعان بن أحمد الغامدي عن أبرز الخطط الأمنية وسير العمل في المراكز الأمنية في منى ومزدلفة وعرفات ووقف على مباشرة القوات مهامها لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية التي تهدف لتوفير أقصى درجات الأمن والراحة لضيوف الرحمن.

وعقب الجولة أكد معاليه أن الخطط الأمنية لموسم حج هذا العام 1437 هـ تنفذ ولله الحمد وفق ما حدد لها وتسير وفق الجداول الزمنية من أجل توفير مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار لوفود بيت الله الحرام بما يحقق توجيهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - الرامية إلى تسخير كامل الإمكانات الآلية والبشرية أمام حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في يسر وسهولة وأمان ، لافتًا النظر إلى أن المرحلة الحالية تستلزم من الجميع شحذ الهمم والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة.