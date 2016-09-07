الصحة: تنفيذ فرضية استقبال حالات ناتجة عن التدافع بمستشفى عرفات

قالت وزارة "الصحة" إنها نفذت فرضية استقبال لعدد من الحالات الناتجة عن التدافع، بمستشفى شرق عرفات حيث تمثلت الفرضية عن حالة تدافع خارجي في مشعر عرفات نتج عنها مجمل إصابات وصلت الى (50) حالة مقسمة بين (15) حالة حمراء حرجة منها (5) حالات تمثلت في كسور متعددة وإصابات دماغية والجروح القطعية الغائرة و(5) حالات حمراء إجهاد حراري و(5) حالات ضربات شمس و(25) حالة صفراء وهي حالات متوسطة تمثلت بين الجروح وإصابات مختلفة و(10) حالات خضراء بسيطة تمثلت في كدمات وحالات ذعر وإجهاد وإعياء عام وسحنات، حيث تم إعلان بلاغ أحمر داخل المستشفى في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً مع تجهيز فرقتين طبيتين متنقلة تم إرسالهما لموقع الحدث لتقديم الدعم في الفرز الميداني للحالات ثم البدء في استقبال الحالات المحالة من الميدان لقسم الطوارئ في تمام الساعة العاشرة وخمس واربعين دقيقة قام الأطباء بمنطقة الفرز بقسم الطوارئ بإعادة فرز الحالات وتوجيهها للقاعات الخاصة بكل حالة على حده، وتم التعامل مع الحالات المصابة بناءً على نوع الاصابة وخطورة الحالة، وكانت النتائج المستخلصة من التجربة توضيح خطة الطوارئ والإخلاء الطبي الداخلية والخارجية لدى العاملين بالمستشفى، وكذلك الوقوف على جاهزية قسم ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما تم الوقوف على جاهزية التجهيزات الطبية وفعاليتها أثناء الكوارث لا سمح الله، حيث كانت جاهزية باقي أقسام المستشفى ومنها العناية المركزة وغرف العمليات وقسم الأشعة والمختبر والصيدلية والتنويم الداخلي في أتم الجاهزية والاستعداد.

‏‫من جهة اخرى شهدت المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة "الصحة" في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال أمس الاول ـ استقبال (12433) مراجعاً من حجاج بيت الله الحرام، استفادوا من جميع الخدمات الصحية.

وسجلت المنشآت الصحية في المنطقتين دخول (86) حالة، وتنويم (309) حالة، وأجريت عملية غسيل كلوي لـ(96) مراجعاً، فيما أجريت عملية جراحة قلب لمريض واحد في المدينة المنورة، و (13) عملية قسطرة قلبية في مكة المكرمة، و(5) عمليات قسطرة قلبية في المدينة المنورة، و(177) حالة إسعافيه في مكة المكرمة، و(92) حالة إسعافيه في المدينة المنورة.

وكانت المستشفيات والمراكز الصحية استقبلت خلال الفترة من 1/11 إلى 3/12/ 1437هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (202723) مراجعاً من حجاج بيت الله الحرام، إذ شملت الحالات التي تم رصدها دخول (428) مراجعا، وأجريت عملية غسيل كلوي لـ(1005) حالة، فيما خضع (18) حالة لعملية القلب المفتوح، في المقابل أجريت عمليات القسطرة القلبية لـ(210) حالات.

وفي الوقت الذي استقبلت المنشآت الصحية في المدينة المنورة (3) حالات لضربات الشمس، و(5) حالات للإرهاق الحراري لم تسجل المنشآت الصحية في مكة المكرمة أي حالة سواء في ضربات الشمس أو الإرهاق الحراري، كما استقبلت المستشفيات والمراكز الصحية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة ( 3811) حالة إسعافيه.