جوازات الرياض: مستمرون بتقديم خدماتنا في إجازة «الأضحى»

اللواء السحيباني

أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني أن إدارة جوازات المنطقة وشعبة مكتب الخدمات الالكترونية بالنقل الجماعي والصحاري والرمال والغدير ستستمر في تقديم خدماتها للمستفيدين واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة من نظام ابشر، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي كما سيتم تسليم جوازات السفر التي يتم إنجازها عن طريق (ابشر).

كما أوضح اللواء السحيباني بأن إدارات الوافدين وجوازات المطار تعمل على مدار الساعة.

ودعا السحيباني جميع المواطنين والمقيمين بالمبادرة في التسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات.

مرحباً في الوقت ذاته بأي ملاحظات او مقترحات او استفسارات من خلال البريد الإلكتروني للجوازات :992@gdp.gov.sa