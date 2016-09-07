د. السديري يرعى ختام «البرامج المهارية» للعاملين في الحج

جدد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. توفيق بن عبدالعزيز السديري، التأكيد على حرص الوزارة تجاه تطوير العمل ورفع مستوى أداء منسوبيها لاسيما المعنيون بخدمة ضيوف الرحمن من خلال تنفيذ هذه الدورات والبرامج التطويرية التي تهتم بشريحة مهمة وهم الدعاة والمترجمون الذين يؤدون دوراً كبيراً وبارزاً في التوعية والإرشاد للحجاج بمختلف لغاتهم وأجناسهم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها في الحفل الختامي لفعاليات دورات البرامج المهارية للعاملين في موسم الحج لهذا العام، الذي أقيم أمس بمقر الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج بمكة المكرمة.

واستهل د. توفيق السديري كلمته بتقديم الشكر للأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في الوزارة والجمعية السعودية للدراسات الدعوية على تنظيمها هذه الدورات التدريبية التطويرية للدعاة والمترجمين والعاملين في الحج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبيناً أن الدورات والبرامج والتي تم تنفيذها بلغ عددها خمس دورات متنوعة بواقع أربعين ساعة تدريبية واشتملت على عدة موضوعات في جوانب شرعية ومهارية للدعاة والمترجمين في فقه الدعوة في الحج، وأحوال الحجاج وسماتهم، وتنمية مهارات الإلقاء للدعاة، وتنمية مهارات المترجمين في الحج، ومهارات التعامل مع الحجاج لكافة الدعاة والمترجمين والعاملين في الحج.

وأشار د. السديري إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تهدف من تنفيذ هذه البرامج التدريبية لتطوير الجوانب الشرعية والمهارية للعاملين في موسم حج هذا العام لما لها من الأثر البالغ في نفوس الحجاج، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 200 داعية ومترجم.

وفي ختام الحفل كرم المشاركين في البرامج التدريبية من الدعاة والمترجمين، كما تسلم درعاً تذكارياً من رئيس الجمعية السعودية للدراسات الدعوية د. أحمد الخليفي.