5 أطعمة ينبغى على مريض السكر تجنبها.. اللحوم المصنعة والزبيب أشهرها

لا يبدو أن هناك فرصة لمرضى السكر من النوع الثاني للتعامل مع بعض الأطعمة ومنها تلك الأطعمة التى حذر منها تقرير نشره موقع "بولد سكاى" الهندى.

وفى هذا السياق ضمت قائمة المحظورات التالية :

1-الأطعمة المشوية: لا شك أنها تزيد الوزن ما يقلل فرص مقاومة مرض السكر كما تعمل هذه النوعية من الأطعمة على زيادة مقاومة الجسم للأنسولين

2-الكحوليات: يعد تناول الكحوليات من العوامل المؤثرة للغاية بما يتعلق بتنظيم نسبة السكر في الدم والأنسولين في الكبد

3- اللحوم المصنعة: هذه النوعية من اللحوم المصنعة تدخل في طريقة تصنيعها مواد ترفع من معدلات الكولسترول وهو الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال على معدلات السكر فى الدم.

4- الزبيب: من العناصر الغذائية التي تحتوى على السكر وهو الأمر الذى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود علاقة بين تناول الزبيب ومعدلات السكر فى الدم.

5-السكر: هو واحد من العناصر التى يحظر بشكل بات على جميع مرضى السكر من النوع الثانى تناولها بالمرة .