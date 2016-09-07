منتخب مصر لـ في الجول: المحترفون سيعودون لأنديتهم من جنوب إفريقيا

أكيد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن لاعبو الفريق المحترفون سيعودون لأنديتهم من جنوب إفريقيا.

وخسر منتخب مصر من جنوب إفريقيا بهدف في لقاء ودي جمعهما بجوهانسبرج يوم الثلاثاء.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الكونجو في انطلاق تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل في برزافيل.

وقال لهيطة في تصريحات لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "ستتحرك البعثة من جنوب إفريقيا مساء الأربعاء على أن تصل القاهرة فجر الخميس".

وأضاف "سيعود اللاعبون المحترفون إلى أنديتهم من جنوب إفريقيا دون الحاجة للعودة إلى مصر".

وتعود الدوريات الأوروبية للاستئناف مطلع الأسبوع المقبل.

المحترف الوحيد الذي يعود إلى مصر هو محمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة بسبب توقف الدوري السعودي خلال فترة الحج.