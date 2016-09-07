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طبيب منتخب مصر لـ في الجول: هذه حقيقة إصابة عمر جابر وتريزيجيه

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طبيب منتخب مصر لـ في الجول: هذه حقيقة إصابة عمر جابر وتريزيجيه طبيب منتخب مصر لـ في الجول: هذه حقيقة إصابة عمر جابر وتريزيجيه

أوضح محمد أبو العلا طبيب منتخب حقيقة إصابات عمر جابر ومحمود حسن "تريزيجيه" بمباراة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء.

وخسر منتخب مصر من جنوب إفريقيا بهدف في لقاء ودي جمعهما بجوهانسبرج يوم الثلاثاء، إذ يستعد الفريق لملاقاة الكونجو في انطلاق تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل في برزافيل.

بالفيديو - قبل تصفيات المونديال.. مصر تهدر الفرص وجنوب إفريقيا تفوز

وقال أبو العلا في تصريحات لـFilGoal.com من ملعب المباراة: "عمر جابر وتريزيجيه تم استبدالهما بعد شعورهما بتقلصات في عضلة السمانة".

وأضاف "كل اللاعبون الآن في مرحلة الاستشفاء بعد المباراة وسيتضح مدى الإصابات قريبا.. ولا يوجد شيء خطير".

ومن المنتظر أن يعود الثنائي مع باقي المحترفين إلى أنديتهم الأوروبية من جنوب إفريقيا مباشرة.

منتخب مصر لـ في الجول: المحترفون سيعودون لأنديتهم من جنوب إفريقيا

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فيديو اليوم السابع

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